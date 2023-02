- Det har at gøre med, at vi får en ret mild luft en over os fra vest. Det er en atlantisk luftmasse, og den er ret mild. Og så bygges der et højtryk op til vest for os, og det er det, der gør, at vi gradvist får svagere og svagere vind og lidt sol.

- Eftersom det er vinter, kan der stadigvæk være lidt småkoldt ved overfladen og lidt lave skyer, så vi kan ikke bare love bragende sol, siger Hans Wanner.

Søndag starter også lidt blæsende, men vinden vil aftage op ad dagen, og temperaturerne bliver fem til syv grader.

Der ligger for tiden et system af fronter, som er ved at passere den sydlige del af Skandinavien.

- Det er det, der gør, at vi i dag får en del vind og i en overgang regn, men når det så er væk, så er det, at der bygges det her højtryk op til vest for os, der gør, at der bliver svagere og svagere vind og ikke mere regn, siger Hans Wanner.