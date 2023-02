Ministerium fraråder ikke-nødvendige rejser til tyrkiske provinser

Det oplyser ministeriet på sin hjemmeside.

- Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt, skriver Udenrigsministeriet endvidere.

Undtagelsestilstanden i Tyrkiet gælder foreløbigt frem til 7. maj.

Mandag blev både Tyrkiet og Syrien ramt af to voldsomme jordskælv, som har dræbt mindst 19.000 mennesker. Dødstallet fortsætter dog med at vokse.