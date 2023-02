Nyt studie: ADHD-medicin under graviditet gør ikke skade på børnene

Gravide med ADHD behøver ikke at være bekymret for deres børn, hvis de har taget ADHD-medicin under graviditeten.

Det fremgår af et nyt internationalt studie fra Aarhus School of Business and Social Sciences (BSS) på Aarhus Universitet.

Studiet viser, at brugen af ADHD-medicin under graviditet ikke har nogen skadelig effekt på børnene.