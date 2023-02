18-årig kvinde mistede livet i frontalsammenstød

En 18-årig kvinde fra Skovlunde er afgået ved døden i forbindelse med en trafikulykke på Hillerødvej i Nordsjælland, oplyser Nordsjællands Politi.

Ulykken er sket i den sydlige del af Gribskov Kommune på den strækning, som også kendes som ”Forlængelsen”. Strækningen er kendetegnet ved, at der skiftevis er to og et spor i hver retning.