Balladen om store bededag får ham på barrikaderne igen

Dennis Kristensen stod i også spidsen for overenskomstforhandlingerne under en otte uger lang storkonflikt i 2008.

Den flere uger lange konflikt sled på fagforbundenes strejkekasser, men endte med lønstigninger på 13,4 pct. til Foa-medlemmerne.

Selv ser han tilbage med stolthed over, at det var her, sagen om ligeløn til kvindefag for alvor blev sat på dagsordenen.

I dag skriver han lejlighedsvise klummer og debatindlæg, ligesom han skriver på sine erindringer. Men han bruger især sin tid på familien og i sommerhuset i Allinge på Bornholm.

Dennis Kristensen er gift og har to døtre og fire børnebørn.