Dommer fængsler 37-årig bilist for uagtsomt manddrab

Og det var altså her, at han blev fængslet i foreløbig fire uger.

Det betegnes blandt andet som vanvidskørsel, hvis man overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 procent ved kørsel over 100 kilometer i timen.

Det samme gælder, hvis man kører over 200 kilometer i timen.

Også kørsel med en promille over 2,00 anses for at være vanvidskørsel.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvordan den 37-årige ifølge politiet har gjort sig skyldig i vanvidskørsel.