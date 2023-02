15/02/2023 KL. 05:00

Udlændinge strømmer til for at arbejde – kun et mindretal lærer at tale dansk

Selv om der er gratis undervisning i dansk til udlændinge, der vil arbejde i Danmark, fravælger hovedparten af dem at sætte sig på skolebænken. Gode danskkundskaber anses ellers for essentielt for at kunne integrere og fastholde den udenlandske arbejdskraft, der mange steder er uundværlig. Det gælder f.eks. i Hvide Sande.