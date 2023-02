Styrelse: Havvind stoppes efter tvivl om EU's statsstøtteregler

Ifølge en EU-kilde kontaktede Danmark i slutningen af januar EU-Kommissionen, som hverken tog stilling til eller bad Danmark træffe beslutningen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tirsdag, at hun vil tage sagen op med kommissionen for at afklare reglerne, selv om den ikke har bedt Danmark stoppe. Det er en mærkesag for hende.

- Vi må sætte alt ind på at få fundet en vej igennem af hensyn til Danmark og af hensyn til den geopolitisk situation. Europa skal være fri af russisk gas og olie, sagde hun i Folketingssalen.

Brancheorganisationen DI undrer sig over, at det først går op for Energistyrelsen nu og kalder det en decideret katastrofe.

- Det er chokerende, at private virksomheder der stiller milliardinvesteringer til rådighed og tager enorme risici, er blevet vildledt af staten. Ordningen har været kendt i næsten 25 år, og først nu bliver den underkendt, siger topchef Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.

Green Power Denmark mener, at regeringen skulle have fortsat ordningen.

- Vi mener, at regeringen fra starten skulle have udfordret EU-retten i denne her sag, samtidig med at behandlingen af de nye havvindmølleparker fortsatte.

- Der er ingen grund til at gå med livrem, seler og udslået airbag. Det er vores klima, det handler om, siger topchef Kristian Jensen i en skriftlig kommentar.