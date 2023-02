Politiet: Bandemedlem sigtes for knivstikkeri

Flere personer deltog angiveligt i knivstikkeriet og for at holde oplysninger om efterforskningen skjult for eventuelle medgerningsmænd, der måtte være på fri fod, vil anklagemyndigheden kræve, at onsdagens retsmøde holdes for lukkede døre.

Københavns Politi fortalte om knivstikkeriet på Jarmers Plads allerede næste morgen. Men oplysningerne om, hvad der var foregået, var dengang få.

Politiets vagtchef kunne dengang alene berette, at en 23-årig mand var fundet såret efter et knivstikkeri, og at han var kørt til behandling på Rigshospitalet.