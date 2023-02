Læger: Mindre behandlingsgaranti gavner de mest syge

Et flertal af de adspurgte læger, 58 procent, svarer, at de på deres sygehus oplever, at behandlingsgarantien på 30 dage forhindrer, at det er patientens tilstand, der styrer, hvornår patienter skal tilbydes behandling.

Paraplyorganisationen Danske Patienter er modstandere af regeringens forslag.

- Det er et ærgerligt og dårligt signal i en tid, hvor mange patienter venter længe på at blive opereret, siger direktør Morten Freil.

- Det løser ikke de grundliggende problemer med lange ventelister, for der kommer ikke færre patienterne, der skal opereres af det her. Det kan i bedste fald give lidt bedre rum for planlægning på sygehusene. Men i værste fald kan det også øge ventelisterne, siger han.