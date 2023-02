App giver tirsdag mulighed for at se tidligt bud på årsopgørelse

- Appen tager fat i noget, som vi har snakket om i årtier. At gøre det omkring skat og fradrag nemmere og mere transparent. Vi har fundet en måde at gøre det gennem teknologi, siger administrerende direktør og stifter af appen Skatteguiden, Nikolai Høgskilde.

Allan Frank, som er it-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet, påpeger, at Skatteguiden ikke er en statsautoriseret app. Det bør man som forbruger være opmærksom på, når man giver sine økonomiske oplysninger.

- Man skal have sund respekt for det at give sine egne oplysninger videre. Vi er alle sammen glade for de gode services, vi får, men vi skal huske på, at der er en pris ved det, siger Allan Frank.