Landsret åbner for mørklagt retssag mod tidligere PET-ansat

DR kærede kendelsen til landsretten.

Den 62-årige tidligere PET-ansatte er sigtet for brud på tavshedspligten. Han blev anholdt i december 2021 samme dag som blandt andre den hjemsendte FE-chef Lars Findsen.

Den tidligere PET-ansatte blev i første omgang sigtet for en paragraf i straffeloven, der kan give op til 12 års fængsel. Men i dag går sigtelsen efter en noget mildere paragraf, der kan straffes med op til to års fængsel.

Sigtelsen fremgår af en retsmødebegæring, som Ritzau har fået aktindsigt i. Her står også, at sagen drejer sig om, at den 62-årige skal have lækket fortrolige oplysninger til journalister.

Flere medier har tidligere erfaret, at der skule være tale om oplysninger om Ahmed Samsam, der er dømt for at tilslutte sig en terrorbevægelse, men som selv hævder, at han i virkeligheden arbejdede for PET og FE.