To dømt for at dræbe en 47-årig mand med salonriffel

Roxanne Ulvskov, som mødte som anklager i landsretten, er tilfreds med tirsdagens dom. Det siger hun til Ritzau.

- Anklagemyndigheden har altid ment, at der var de fornødne beviser til at dømme de tiltalte for drabet i forening, siger hun.

I byretten blev den 29-årige Andreas Pedersen dømt for at besidde våben, men frifundet for anklagen om at have medvirket til drabet.

Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, fordi den mente, at begge mænd skulle dømmes for drabet.

Østre Landsret var enig med byretten i, at den 27-årige mand affyrede salonriflen, som ramte den 47-årige mand i hovedet.