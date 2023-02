Anklager: Drab på to ældre blev begået delvist af lyst og i spænding

Specialanklager Emil Folker krævede fængsel på livstid. Han sagde til retten, at de to mænd begik drabene for at berige sig, og at de desuden var motiveret af spænding og lyst.

- De har sat ild til deres hjem. De har skændet de dræbtes lig. Det er helt åbenbart, at straffen bør fastsættes til fængsel på livstid for begge tiltalte, sagde han.

Påstanden blev blandt andet nedlagt på baggrund af chatbeskeder mellem de to mænd dagen før det sidste af de to drab. Her skrev de om at ”tage på bukkejagt” og at ”komme af med noget vrede”.