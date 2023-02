Dansk statsborger savnet efter jordskælv i Tyrkiet

»Derudover har vi været i kontakt med enkelte andre rejsende i Tyrkiet, der er berørt af situationen. Her er blandt andet blevet rådgivet om mulighederne for at få ’tag-over-hovedet’ i området.«

Mandag aften oplyste ministeriet, at man på det tidspunkt vurderede, at der er registreret 430 personer via den såkaldte Danskerliste i Tyrkiet. Tallet kan dog både være lavere og højere.

Tyrkiet og Syrien blev natten til mandag ramt af et voldsomt jordskælv, der målte 7,8 på Richterskalaen. Flere end 5.000 personer har samlet set mistet livet efter skælvet, der af Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan betegnes som den værste naturkatastrofe i 84 år.