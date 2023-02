Tre mistænkt for at stå bag frihedsberøvelse og trusler med machete

Natten mellem 3. januar og 4. januar er to mænd på 19 og 21 år og en 17-årig dreng mistænkt for at have overfaldet en 27-årig mand og frihedsberøvet ham.

Det skriver Aarhus Stiftstidende, som er til stede, da de to mænd og drengen bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus tirsdag formiddag.

De tre er sigtede for grov vold, frihedsberøvelse og afpresning. De nægter sig skyldige.