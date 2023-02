»Det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt.«

Sådan lød den usædvanlige besked fra Jakob Ellemann-Jensen, da han mandag sygemeldte sig på ubestemt tid. Beskeden føjer samtidig V-formanden til en voksende liste af politikere, som de seneste år har meldt sig syge.

Spørgsmålet er, om politikere er særligt udsatte, eller om deres sygemeldinger er et spejl af stress i samfundet? Ifølge sociolog og forfatter Anette Prehn er politikere i dag under et særligt pres.