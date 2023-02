Over for B.T. og Ekstra Bladet har vagtchef ved Københavns Politi ligeledes bekræftet, at der er kommet en anmeldelse om skyderi klokken 20.02.

- Vi har fået en anmeldelse om skyderi, som vi selvfølgelig reagerer prompte på.

- Vi er nu i fuld gang med at efterforske sagen, siger han til B.T.

