21/02/2023 KL. 05:00

Ukraines ambassadør: »I alt, hvad I planlægger for ukrainere i Danmark, skal I have for øje, at ukrainere er her midlertidigt«

Sidste forår kom Ukraines ambassadør i Danmark med en opsigtsvækkende appel om ikke at integrere ukrainske flygtninge. I dag opfordrer han ukrainere til at finde et arbejde og gå i skole – for at være forberedte på at vende hjem.