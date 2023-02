Antibiotika brugt af 35.000 personer tilbagekaldes

CPO står for carbapenemase-producerende organismer og er ifølge Sundhedsstyrelsen en fællesbetegnelse for en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle.

En rask person har kun en lille risiko for at blive alvorligt syg af CPO, hvis vedkommende bliver smittet.

- I og med det er en del af ens tarmflora, så bliver den en ganske naturlig del af ens tarm. Vi har ikke nogen behandling til at få fjernet den fra ens tarm. Det har relevans, hvis du pludselig en dag selv bliver meget syg, siger Brian Kristensen.

Det er sjældent, at det giver anledning til alvorlige og behandlingskrævende infektioner. Men personer, som i forvejen er syge og svækkede, kan blive alvorligt syge, hvis bakterien eksempelvis spreder sig til urinvejene eller blodet.

Sandoz, der markedsfører lægemidlet, har tilbagekaldt alle Dicillin-pakker og sat dem i karantæne.

Det sker, mens det bliver undersøgt, om der er tale om et enkelt parti eller en større forekomst.

- Apotekerne er informeret om sagen og er klar til at ombytte medicinen. Der findes andre gode alternativer, og det kommer ikke til at koste ekstra for den enkelte patient, skriver Lægemiddelstyrelsen.

Man behøver altså ikke at gå til lægen for at få en ny recept.

Hvis man har afsluttet en behandling med lægemidlet og ikke har symptomer på en infektion, skal man ifølge Lægemiddelstyrelsen ikke gøre noget.

Har man fået behandling med Dicillin Sandoz inden for de seneste fire måneder og efterfølgende har fået symptomer på eksempelvis blærebetændelse, kan det muligvis været forårsaget af bakterien.