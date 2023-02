07/02/2023 KL. 11:15

»Om de så skal gå ned til Alperne eller op til de norske eller svenske fjelde. Så gør de det. De skal f..... på ski«

Både fra rejsebranchen og et lille skihotel i Østrig meldes der om, at skimarkedet er tilbage til det normale. Men bemærkelsesværdigt vejr op til skisæsonen gør, at man i år skal tage sig ekstra i agt på skiferien. I hvert fald, hvis turen går til Alperne.