Gerningsmand fløj hash ind på lukket afdeling med drone

- Der er nogen, som observerer en drone, som kommer flyvende ind over området. Så gætter man selvfølgelig på, at det er nogen, som gerne vil aflevere noget narkotika til dem på afdelingen dernede, siger Boye Rasmussen.

Den tese viste sig at holde stik, da pakken kom i politiets varetægt. Den indeholdt nemlig hash.

- Der var nogen, som greb fat i snoren og holdt dronen, så den ikke kunne komme væk derfra. Så nu har vi dronen og hashen.

Vagtchefen siger, at politiet ikke har haft mulighed for at kontrolveje hashen endnu, men han siger, at der er tale om cirka ti gram hash.