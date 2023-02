17-årig svært tilskadekommen efter knivstikkeri i Vanløse

Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere.

Lørdag aften blev en 17-årig mand ligeledes knivstukket på Nørrebro. Her fandt politiet via overvågningsvideoer frem til, at manden var blevet knivstukket af to maskerede mænd, som politiet fortsat leder efter.

Der har i de seneste måneder været en række knivstikkerier i København.

På baggrund af knivstikkerierne valgte politiet den 29. december at indføre en såkaldt visitationszone på dele af Nørrebro og i Nordvest. I zonen kunne politiet uden at have nogen konkret mistanke kropsvisitere folk og ransage køretøjer.