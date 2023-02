Tusindvis demonstrerer mod at afskaffe store bededag

Et menneskehav har søndag være samlet sig på slotspladsen foran Christiansborg for at kræve, at regeringen dropper sin plan om at gøre store bededag til en almindelig arbejdsdag.

- Jeg håber, regeringen lytter og ser på det her og konstaterer, at det er en folkesag og et indgreb, som de ikke bør gennemføre, siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.