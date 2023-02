Maskerede mænd overfaldt teenager med kniv på Nørrebro

Politiet vil derfor gerne i kontakt med vidner, der kan have set noget. De kan kontakte politiet på telefonnummer 114.

Ifølge Kenneth Jensen er det endnu uklart, om den 17-årige kendte sine overfaldsmænd.

- Så langt er vi ikke nået, siger han.

Der har i de seneste måneder været en række knivstikkerier i København.

På baggrund af knivstikkerierne valgte politiet den 29. december at indføre en såkaldt visitationszone på dele af Nørrebro og i Nordvest. I zonen kunne politiet uden at have nogen konkret mistanke kropsvisitere folk og ransage køretøjer.

Visitationszonen blev forlænget, men udløb igen 19. januar.