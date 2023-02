Langt flere brud på tilhold bliver registreret

Det kan skyldes den øgede opmærksomhed på vold mod kvinder og partnervold i det hele taget, mener han.

Hvis en person vurderes at forfølge eller på anden på chikanere et andet menneske, kan vedkommende risikere at blive idømt et tilhold, så denne ikke må kontakte offeret personligt, mundtligt eller skriftligt.

Det er, uanset om henvendelsen er fredelig eller fjendtlig.

Tallene viser, at 5.587 af tilfældene i 2022 skal være begået af blot 13 personer. De skal i gennemsnit have brudt et tilhold 430 gange sidste år, skriver mediet.