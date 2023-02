Politi fandt naziflag og Hitler-bog hos terrortiltalt teenager

Han er både tiltalt for at forsøge at hverve andre til Feuerkrieg Division og for selv at lade sig hverve. Faktisk mener anklagemyndigheden, at han har haft en ledende rolle i gruppen, som har sit udspring i Estland.

Desuden har drengen - ifølge tiltalen - blandt andet deltaget i udarbejdelsen af en håndbog, som beskriver den ekstremistiske gruppes formål.

Samtidig mener anklagemyndigheden, at teenageren har delt ekstremistisk materiale samt bombe- og våbenmanualer.

Drengen blev anholdt 7. april 2022. Dengang var han 15 år.

Siden anholdelsen har han siddet varetægtsfængslet i surrogat. Det betyder, at han ikke er fængslet i et almindeligt arresthus eller fængsel. På grund af sin alder er han i stedet placeret på en lukket institution for unge.