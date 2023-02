Hun er kendt for at rappe om ”Ben”, ”Bål” og ”Engangspik”, men søndag eftermiddag gik den 25-årige rapper Theresa Ann Fallesen – bedre kendt som Tessa – på barrikaderne.

Sammen med Anne Linnet stod hun for underholdningen, da tusindvis af mennesker samledes på Christiansborg Slotsplads i København for at demonstrere mod regeringens