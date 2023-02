Tidligere ansat på skole dømt for krænkelser af 19 piger

Den 64-årige er blevet frikendt for et enkelt forhold om voldtægt af et barn under 12 år ved andet seksuelt forhold end samleje.

Derfor er dommen også noget mildere end sagens anklager havde håbet på. Anklageren gik efter en dom på halvandet års fængsel.

Ud over at være idømt ni måneders fængsel, må den 64-årige ikke arbejde med børn i en periode på fem år. Han skal desuden betale erstatninger i størrelsen 5000 til 12.000 kroner til de enkelte ofre.

Retten mente, at det var skærpende, at børnene havde et tillidsforhold til manden, som ifølge TV 2 Nord var meget vellidt af tidligere kolleger.