Anklager vil tage elektronik fra PET-mand i Findsen-sag

Anklagemyndigheden vil konfiskere de nævnte genstande i sagen, fordi de er blevet brugt til at begå de lovovertrædelser, som indgår i sagen.

Men ud over telefoner, computer og iPad vil anklagemyndigheden have retten til at konfiskere en telefonliste og en harddisk. Anklagemyndigheden mener, at der grund til at frygte, at disse genstande kan blive brugt til ny kriminalitet.

Det er første gang, at offentligheden formelt får indblik i sigtelsen mod den 62-årige.

Men flere medier har tidligere erfaret, at der skule være tale om oplysninger om Ahmed Samsam, der er dømt for at tilslutte sig en terrorbevægelse, men som selv hævder, at han i virkeligheden arbejdede for PET og FE.

Hvorvidt der hold i disse erfaringer, kaster aktindsigten imidlertid ikke lys over. Statsadvokat Jakob Berger har nemlig truffet afgørelse om, at væsentlige dele af dokumentet skal undtages fra aktindsigt.