Fem mænd fængslet for drab på fiskerkutteren Inger Katrine

Fem mænd, der torsdag har været fremstillet i grundlovsforhør, fordi politiet har sigtet dem for drabet på en sjette mand på fiskerkutteren ”Inger Katrine”, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det skriver TV Midtvest, der har talt med specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Pia Koudahl.

- Dommeren har valgt at følge anklagemyndighedens anbefaling om at varetægtsfængsle dem alle fire uger. Retsmødet er blevet afholdt for lukkede døre, og derfor kan jeg ikke sige mere, siger hun.