Københavns Kommune laver forsøg med fire dages arbejdsuge

Socialdemokratiet og SF ønskede, at ordningen indføres hurtigst muligt, så medarbejderne allerede fra april skal kunne arbejde fire dage om ugen.

Flere kommuner har i løbet af især de seneste tre år indført kortere arbejdsuger og højere grad af fleksibilitet for udvalgte medarbejdergrupper.

- I Danmark har vi en relativt høj rate af folk, der går ned med stress, og mange har generelt ondt i arbejdslivet, siger Troels Christian Jakobsen fra Alternativet, som står bag det forslag, der nu er blevet vedtaget.

- Det her er et forsøg på at give medarbejderne mere magt over deres eget arbejdsliv og en højere grad af selvbestemmelse.