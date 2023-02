Mand snød norsk sømandskirke i København for over tre millioner

Bedrageriet blev opdaget som følge af interne kontrolrutiner i kirken.

I retten forklarede manden blandt andet, at han følte sig underbetalt for det job, han udførte i kirken. Hans løn for deltidsstillingen lød på 15.000 norske kroner om måneden.

Han forklarede også, at det i begyndelsen handlede om, at han gerne ville have flere penge og leve et liv i luksus.

Ud over fængselsstraffen er manden også blevet dømt til at betale det, han har bedraget kirken for, tilbage.

Sømandskirken i København, som hedder Kong Haakons Kirke, er en af 29 norske sømandskirker rundt om i verden.