05/02/2023 KL. 15:26

For abonnenter

JP spurgte fem demonstranter: »Det er kæft, trit eller retning med den nye regering. Andre har ikke noget at skulle sige«

Tusindvis af danskere var søndag samlet på Christiansborg Slotsplads for at demonstrere mod afskaffelsen af store bededag. Jyllands-Posten har været med for at spørge demonstranterne, hvorfor de var der.