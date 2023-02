Overdødeligheden i Danmark er på vej ned

Positivprocenten - som angiver hvor mange procent af PCR-test for covid-19, der er positive - er fortsat med at falde i uge tre til uge fire.

I rapporten fremgår det, at 6,9 procent af testene var positive i uge fire. Ugen før var det 7,2 procent. Faldet er sket, til trods for at der også er blevet foretaget færre test i Danmark.

Onsdag skrev Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, at den vurderer, at der ikke er behov for, at man tilbyder flere boostervacciner til udsatte grupper, i denne sæson.

Det begrundede styrelsen blandt andet med, at smitten er på et lavt niveau.