Lydoptagelserne stammer fra samtaler, som den tiltalte har haft med sin mand, mens hun har siddet varetægtsfængslet.

Den 60-årige kvinde sidder i vidneskranken midt i lokalet og lytter til optagelserne. Hun er iført en sort cardigan over en blomstret bluse.

Hænderne ryster.

Anklageren vil vide, hvorfor den tiltalte på optagelserne giver udtryk for, at hun ønskede, at en beboer helst skulle være død af morfin?

- Jeg ønsker ikke for nogen ældre mennesker, jeg har draget omsorg for, at de skulle dø.