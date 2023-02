Det fortæller børne- og ungdomsordfører for Radikale Venstre ved borgerrepræsentationen i København, Emil Sloth Andersen, til Ritzau.

- Ved alene at ændre ordet stadfæster vi et klart princip om, at barselsgrupper ikke har noget med køn at gøre. Det har kun noget at gøre med at være forældre, siger han.

Han mener, at ordet mødregrupper kan presse forældre til at agere på en bestemt måde, når de vælger hvilken forældre, der skal deltage i det kommunale tilbud.

- I dag lader vi fra kommunens side forældreskabet, når vi kalder det mødregrupper. Når det hedder det, lyder det til, at moren har et større ansvar end faren, siger han.