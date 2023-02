Hooligans truede sig til trøjer men frifindes for røveri

I København blev en tilhænger af Brøndby IF i efteråret varetægtsfængslet i flere uger for ulovlig tvang, i forbindelse med at nogle unge FCK-tilhængere blev chikaneret i et S-tog.

Manden var sigtet for røveri, men retten vurderede ikke, at mistanken var tilstrækkelig stærk til, at han kunne fængsles med den begrundelse og valgte altså at fængsle for ulovlig tvang. En afgørelse, der i sin juridiske logik altså var parallel til onsdagens dom fra Glostrup.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal rejses tiltale for i den sag.