Michelin-restaurant lukker midlertidigt efter brand i køkken

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det skete endnu - vi tror, at det var en kortslutning - men en ting er sikker: Vi kommer ikke til at kunne arbejde som normalt i den næste måned eller mere, mens vi genopbygger restaurantens hjerte. Måske vil vi blive omplaceret i en periode, lad os nu se, skriver restauranten.

Ifølge Tina Vildgaard bruger restauranten nu tid på at aflyse og ombooke de reservationer, som er i kalenderen. Hun siger, at Jordnær i gennemsnit har 28 gæster om dagen.

Over for lokalmediet sn.dk siger Tina Vildgaard videre, at der er store skader på vægge, gulv, loft og inventar.

- Køkkenet bliver tømt i morgen (torsdag, red.). Alt inventar skal ud og renses, og der kommer også nogle maskiner, der skal rense luften. Der skal helt sikkert males, og måske skal der også lægges nyt epoxygulv.