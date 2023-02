Drabstiltalt sosu-hjælper lider af en personlighedsforstyrrelse

Rådet, der er landets højeste lægefaglige instans, finder ikke, at sosu-hjælperen er eller har været sindssyg eller psykotisk.

Derfor er der ifølge Retslægerådet ikke andre former for sanktion, man kan pege på som mere formålstjenlig end almindelig straf, hvis hun findes skyldig.

Anklagemyndigheden har højst usædvanligt fået lov at dokumentere mentalundersøgelsen og Retslægerådets konklusioner, før retten har taget stilling til skyldsspørgsmålet.

Specialanklager Jesper Rubow argumenterede for, at oplysningerne var så væsentlige, at de skulle lægges frem for dommere og nævninger, inden de tager stilling til spørgsmålet om skyld.

Det har dommerne givet ham medhold i.

De sidste vidner i sagen ventes at afgive forklaring i sagen torsdag.