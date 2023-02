Sårbare borgere tilbydes ikke ekstra boosterstik denne sæson

Årsagen er, at man allerede efter en boostervaccine er cirka 74 procent bedre beskyttet mod indlæggelse på grund af covid-19. Det viser danske data ifølge Sundhedsstyrelsen.

Samtidig ligger smitten på et lavt niveau.

- Vi har den højeste vaccinationstilslutning i Europa, og vaccinerne har vist sig at være meget effektive, også for de allerældste og mest sårbare. Vi befinder os et godt sted i covid-19-epidemien. Det kan vi kun glæde os over, siger sektionsleder og overlæge Kirstine Moll Harboe i pressemeddelelsen.