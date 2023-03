04/03/2023 KL. 11:00

For abonnenter

Dine børn bliver bombarderet med reklamer for fede madvarer

Børn under 18 år bliver i høj grad eksponeret for reklamer for usunde fødevarer på sociale medier. Sundhedsministeren mener, at fødevareindustrien skal tage ansvar. Nej, lyder svaret.