Politiet melder ud om drab på to børn nær Viborg

Der var ikke andre involveret i sagen fra Vejrumbro, hvor en mor formodes at have dræbt sine to døtre, hvorefter hun formodes at have begået selvmord.

Det viser undersøgelser lavet af politiet på stedet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

- Politiet afventer fortsat svar på de sidste kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser i forbindelse med dødsfaldene.