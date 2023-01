Fem ansatte på opholdssted er dømt for overgreb på børn

Mændene var ansat ved opholdsstedet Take Care, som senere blev tvangslukket af myndighederne. Virksomheden har skiftet navn.

Videooptagelser af flere voldsomme episoder har tidligere været vist af TV 2 Øst og af Folketidende. Nogle af dem er blevet afspillet i retten i forbindelse med straffesagen.

Ingen af de tiltalte var uddannede pædagoger. En af dem har dog en baggrund som pædagogisk konsulent.

Fra sagen har TV 2 Øst rapporteret, at to af de tiltalte har pletter på straffeattesten, idet de tidligere er dømt for vold.

To af de dømte er udenlandske statsborgere. Retten har givet de to en advarsel om udvisning, oplyser anklagemyndigheden.