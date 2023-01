Kvinde får fem års fængsel for at ruske spædbarn

Kvinden var i kontakt med alarmcentralen begge de gange, hun er dømt for at have udsat sit barn for vold. Det skyldtes, ifølge hendes forklaring i retten, at sønnen havde vejrtrækningsproblemer.

Retslægerådet har i sagen vurderet, at drengen blev udsat for vold ad to omgange, og at den bestod i klem på brystkassen og ved rusk.

Kvinden er flere gange under sagen blevet spurgt ind til, om hun kan have rusket ham hårdt, fordi hun gik i panik over vejrtrækningsproblemerne.

Det har hun pure nægtet og har flere gange understreget, at hun altid var opmærksom på, at barnets hoved skal holdes i ro, når det vugges.

Foruden fængselsstraffen blev kvinden dømt til at betale 114.000 kroner til sin søn.