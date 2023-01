Nordiske journalister trækker sig fra internationalt forbund

Dansk Journalistforbund bekræfter oplysningen over for Ritzau.

Anklagerne fra de nordiske fagforeninger affejes dog af det internationale forbund som værende ”falske, injurierende og skadelige”.

Foruden korruption anklager de nordiske forbund moderforbundet for udemokratisk praksis og uetiske finansielle forhold.

Her påpeger forbundene, at IFJ sidste år afholdt en særdeles overdådig kongres i golfstaten Oman. Det er et land, som ironisk nok har meget begrænset pressefrihed.

Arrangementet var så luksuriøst, at de nordiske forbund undrede sig over, hvordan IFJ havde været i stand til at betale for det.