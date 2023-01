Center for Cybersikkerhed hæver trusselsniveauet til højt

- Det er sandsynligt, at de prorussiske aktivistiske grupper vil være motiverede til at angribe mål i Vesten og i Danmark, så længe den aktuelle krise mellem Rusland og Vesten står på, lyder det.

Det er anden gang på otte måneder, at trusselniveauet bliver opjusteret fra Center for Cybersikkerhed. CFCS hører under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Den seneste opjustering skete i maj sidste år. Her blev trusselsniveauet hævet fra ”lav” til ”middel”.

Et trusselsniveau på ”middel” betyder, at der er en generel trussel mod Danmark, og at det er muligt, at danske virksomheder og myndigheder på kort sigt kan blive ramt af aktivistiske cyberangreb.