Øresundsbroen lukket i retning mod Danmark efter ulykke

Det er stadig muligt at køre via Øresundsmotorvejen og Øresundsbroen til Sverige.

Københavns Politi har tirsdag middag ikke fået nogen meldinger om tilskadekomst i forbindelse med ulykken.

Lidt efter klokken 11.30 skrev politiet på Twitter, at det var på vej til færdselsuheldet. I den forbindelse blev bilister anmodet om at køre forsigtigt på stedet.

Tidshorisont for genåbning af trafikken på Øresundsbroen i retning mod Danmark er ukendt.

Øresundsbroen angiver på sin hjemmeside, at broen blev lukket i den ene retning klokken 11.53, og her fremgår det, at lukningen er forventet at vare i en time - indtil 12.53