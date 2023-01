Teenager tiltalt for voldtægt af 14-årig og tre andre piger

Foruden voldtægter er den 19-årige tiltalt for at have udsat den ene af pigerne for vold - både efter den milde og den grove voldsparagraf.

Blandt andet skulle han ifølge anklageskriftet have slået pigen flere gange med et bælte, så hun fik blå mærker på lårene.

Han skulle have sparket hende i ryggen, givet hende blodnæse ved et slå hende med håndroden samt taget kvælertag på hende, så hun gispede efter vejret og var ved at besvime.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket viser, at anklageren vil gå efter at få idømt den 19-årige en straf på mindst fire års fængsel.

Det fremgår ikke, hvordan den unge mand forholder sig til de alvorlige anklager.

Torsdag indledes sagen ved Retten i Odense, der har afsat ti retsdage til den. Sidste retsdag er 12. april.