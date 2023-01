22-årig mor er kendt skyldig i grov vold mod sit spædbarn

En 22-årig kvinde er kendt skyldig i grov vold mod sin fire måneder gamle dreng, hvilket har ført til, at barnet har fået en varig og svær hjerneskade.

Skyldkendelsen er afsagt af et enigt nævningeting ved Retten i Holbæk tirsdag.

Volden har bestået i, at hun to gange i november 2021 ruskede eller klemte barnet. Det er sket, mens hun befandt sig i to forskellige sommerhuse på Sjælland. Den 22-årige har under sagen nægtet sig skyldig.